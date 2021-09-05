İsviçre - İtalya maçı canlı olarak Tuttur'da

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile İtalya karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İsviçre - İtalya maçı canlı olarak Tuttur'da
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05 Eylül 2021 11:00
İsviçre ile İtalya Dünya Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak...

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Zorlu mücadelede İsviçre'nin galibiyetine 3,55'lik oran verilirken İtalya galibiyetine 1,71'lk oran belirlendi. Beraberliğe 2,95 oran uygun görülürken 2,5 ALT 1,55 ve 2,5 ÜST ise 1,89 olarak değerlendirildi.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Maçta ilk golü İsviçre'nin atmasına 2,21 oran verilirken ilk golü İtalya'nın atmasına 1,52'lik oran belirlendi, gol olmaz oranı ise 7,20 olarak belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

İsviçre ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,80 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,63 ile bültende yer aldı.

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