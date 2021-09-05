İsviçre - İtalya maçı canlı olarak Tuttur'da

İsviçre ile İtalya Dünya Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak...
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadelede İsviçre'nin galibiyetine 3,55'lik oran verilirken İtalya galibiyetine 1,71'lk oran belirlendi. Beraberliğe 2,95 oran uygun görülürken 2,5 ALT 1,55 ve 2,5 ÜST ise 1,89 olarak değerlendirildi.
İSVİÇRE - İTALYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü İsviçre'nin atmasına 2,21 oran verilirken ilk golü İtalya'nın atmasına 1,52'lik oran belirlendi, gol olmaz oranı ise 7,20 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
İsviçre ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,80 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,63 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadelede İsviçre'nin galibiyetine 3,55'lik oran verilirken İtalya galibiyetine 1,71'lk oran belirlendi. Beraberliğe 2,95 oran uygun görülürken 2,5 ALT 1,55 ve 2,5 ÜST ise 1,89 olarak değerlendirildi.
İSVİÇRE - İTALYA MAÇI TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Maçta ilk golü İsviçre'nin atmasına 2,21 oran verilirken ilk golü İtalya'nın atmasına 1,52'lik oran belirlendi, gol olmaz oranı ise 7,20 olarak belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
İsviçre ile İtalya'nın karşı karşıya geleceği maçta Karşılıklı gol var oranı 1,80 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,63 ile bültende yer aldı.
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