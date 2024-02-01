İşte Vincent Aboubakar'ın kaçıracağı maçlar

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos'un isteğiyle kadro dışı kararı kaldırılan Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Takımla birlikte dün antrenmanlara başlaması planlanan Kamerunlu golcünün sakat olduğu ortaya çıktı.
2. DERECE YIRTIK
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada milli takım kampında sakatlanan Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde 2. derece yaralanma (yırtık) olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Kamerun'un Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak'ta gerçekleştirdiği antrenmanda, uyluk arka adalesinden geçirdiği yaralanma sonrası tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen Vincent Aboubakar, 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından gerçekleştirilen kontrollerinde yaralanmasının bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."
İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Nijerya'ya 2-0 yenildikleri son 16 turu maçında 77. dakikada oyuna dahil olan ve sakatlığı ilerleyen Vincent Aboubakar yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Golcü futbolcu, Trabzonspor, Antalyaspor (kupa) ve Kayserispor (D) ve Konyaspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
2. DERECE YIRTIK
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada milli takım kampında sakatlanan Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde 2. derece yaralanma (yırtık) olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Kamerun'un Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak'ta gerçekleştirdiği antrenmanda, uyluk arka adalesinden geçirdiği yaralanma sonrası tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen Vincent Aboubakar, 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından gerçekleştirilen kontrollerinde yaralanmasının bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir."
İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Nijerya'ya 2-0 yenildikleri son 16 turu maçında 77. dakikada oyuna dahil olan ve sakatlığı ilerleyen Vincent Aboubakar yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Golcü futbolcu, Trabzonspor, Antalyaspor (kupa) ve Kayserispor (D) ve Konyaspor maçlarında takımdaki yerini alamayacak.