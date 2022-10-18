İşte Valerien Ismael'in tazminat tutarı!

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam kararı aldı. Fransız çalıştırıcının tazminat tutarı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Valerien Ismael'in tazminat tutarı!
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18 Ekim 2022 08:23
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğine çevrilirken, Fransız çalıştırıcı ile yola devam kararı çıktı.

ISMAEL'İN TAZMİNATI BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı camianın bir kısmının "Hemen gönderilsin", bir kısmının ise "Biraz daha sabredelim" dediği Valerien Ismael'in, gönderilmesi durumunda alacağı tazminat belli oldu.

YOLLAR AYRILIRSA 600 BİN EURO ÖDENECEK

Buna göre eğer; Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı verirse Ismael'e 600 bin euro tazminat ödeneceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Trabzonspor maçı, Ismael'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu periyotta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

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