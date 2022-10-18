ISMAEL'İN TAZMİNATI BELLİ OLDU

YOLLAR AYRILIRSA 600 BİN EURO ÖDENECEK

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğine çevrilirken, Fransız çalıştırıcı ile yola devam kararı çıktı.Siyah-beyazlı camianın bir kısmının "Hemen gönderilsin", bir kısmının ise "Biraz daha sabredelim" dediği Valerien Ismael'in, gönderilmesi durumunda alacağı tazminat belli oldu.Buna göre eğer; Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı verirse Ismael'e 600 bin euro tazminat ödeneceği öğrenildi.Trabzonspor maçı, Ismael'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu periyotta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ise Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.