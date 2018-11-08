İşte PFDK'nın derbi cezaları ile ilgili tüm gerçekler!

VAR İLE SARI KART GÖSTERİLİR Mİ?

TERİM NEDEN 7 MAÇ?

2. SEVKLER DAHA SONRA

RODRIGUES NEDEN 3 MAÇ?

JAILSON'A NEDEN 8 MAÇ? DONK, NDIAYE...

HASAN ŞAŞ: 5 MAÇ + 3 MAÇ

TAHKİM KURULU TOPLANACAK AMA...

Derbi maçı sonrası TFF Hukum Müşavirliği'nin yaptığı sevkler gündeme bomba gibi düşerken, kafalardaki en büyük soru işareti olayların merkezinde yer alan Belhanda'nın cezadan kurtulması oldu.Hakem Fırat Aydınus'un VAR ile birlikte olayları incelemesinde Ndiaye, Jailson ve Soldado için kırmızı karta hükmetmesine karşılık, Belhanda'nın yaptıklarının karşılığında sarı kart demesi, Faslı oyuncuyu 6-7 maçlık bir men cezasından kurtarmış oldu.Hakemin Belhanda'nın yaptıklarına karşılık bir disiplin cezası vermesi (sarı kartla cezalandırması) TFF'nin Donk ve Rodrigues olayında olduğu gibi topa girmesini engellemiş oldu.TFF'nin incelemesinde, olaylara karıştığı saptanan ve raporlarda yer almayan, herhangi bir kart gösterilmeyen Rodrigues ve Donk için hakem Fırat Aydınus'tan istenen ek raporda 'onların ne yaptığını görmedim' ifadeleirnin yer alması üzerine federasyon topa girerek futbolcuların disiplin kuruluna sevkini yapmıştı.Fırat Aydınus müsabaka sonrasında VAR incelemesinde 3 oyuncuya kırmızı kart gösterirken, 1 oyuncuya da yine VAR üzerinden sarı kart göstermesi "hani VAR ile sarı gösterilmiyordu" sorusunu gündeme getirdi.VAR protokolünün, 8.14 nolu fıkrasında hakemin VAR incelemesinde (Gol, penaltı, direkt kırmızı kart gibi) gerçekleşen bir olayın incelemesinin parçası olarak sarı karta hükmedebileceği açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Aydınus da bu protokol çerçevesinde kırmızı kart incelemesi yaptı ve Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart gösterdi, olayın bir parçası olarak da Belhanda'ya sarı kart verdi.PFDK'nın kararlarının ardından Fatih Terim'e gelen 7 maçlık ceza, tartışmalara neden oldu. Terim'in müsabaka sonrasında saha içinde Fırat Aydınus'un yanına gelerek "maçın a.... s..." sözlerine 3 maç, karşılaşma sonrasında flaş röportaj ve basın toplantısındaki sözlerinden dolayı 4 maçlık bir ceza çıkarak toplamda 7 maçlık soyunma odasına ve kulübeye giriş cezası verilmiş oldu.Keza, Terim'in maçı sonrası yapmış olduğu açıklamalarla da talimatın 38. maddesi kapsamında yine alt sınırdan 3 maç cezaya çarptırılması, tecrübeli hocanın 7 maç ceza almasına neden oldu.Bu arada, TFF'nin sevk işleminden sonra kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle sevk edilen başkan Mustafa Cengiz ve yine Schalke maçı öncesinde bu konuda yaptığı açıklamalarla 2. kez sevkine gerek görülen Fatih Terim konusunda kurul ayrı bir karar daha verecek.Tüm oyuncuların "saldırı"dan sevk edildiği ve ilgili talimattan alt sınırı 5, üst sınırı 10 maç olan disiplin yargılamasında, yine "saldırı"dan sevk edilen Rodrigues'in 3 maç alması tartışmalara neden oldu. Rodrigues'i diğerlerinden ayıran ve cezasını hafifleten olay, Galatasaraylı oyuncunun saldırı eyleminin teşebbüste kalması oldu.Jailson saldırı eyleminin tek olmaması, olayların başlangıcına sebebiyet vermesi nedeniyle baş suçlu olarak ceza tahtasına yazıldı. Kurul alt sınırdan uzaklaşarak Jailson'u üst sırına yakın olan 8 maç men ile cezalandırdı.Aynı şekilde Donk'un saldırısındaki ısrarı, alt sınırı 5 maç olan disiplin yargılamasında cezasını 6 maça yükseltirken, Ndiaye ise tek bir saldırı eyleminde bulunması nedeniyle alt sınır olan 5 maçlık bir men cezası aldı.Derbi sonrasında en çok tartışılan isimlerin başına gelen Hasan Şaş'ın da saldırı eyleminindeki ısrarı Jailson'da olduğu gibi genç antrenörün ağır ceza almasına neden oldu. Hasan Şaş, Skrtel'e yaptığı hareket nedeniyle saldırı eyleminden 5 maç ceza alırken, sonrasında saldırı eyleminde ısrar etmesinden dolayı da 3 maç men alarak, toplamda 8 maçlık bir ceza ile karşı karşıya kalmış oldu.48 saatlik savunma süresi olan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu süreyi beklemeden itirazlarını yaparsa, kurul kararlarını yarın (9 Kasın) verebilir. Verilen kararlarda Tahkim Kurulu'nun çoğunluğunda eylemlerin tek tek değerlendirildiğinde alt sınırdan vermesi tahkim sürecinde cezaların fazla değişmeyeceğini gösterdi.