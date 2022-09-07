İşte Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki maaşı!

Beşiktaş, İngiltere'de Southampton forması giyen Nathan Redmond ile anlaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferinin maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

Haber; NTV, Fotoğraf; EPA
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İşte Nathan Redmond'un Beşiktaş'taki maaşı!
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07 Eylül 2022 08:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen kanat oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbul'a gelecek olan futbolcunun Beşiktaş'taki maaşı da belli oldu.

REDMOND BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon euro ücret alacak.

OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI

İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı. 





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