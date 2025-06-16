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İşte Muslera'nın yeni maaşı!

Estudiantes ile anlaşma sağlayan Fernando Muslera, Arjantin ekibinden senelik 1 milyon 80 bin dolar kazanacak.

calendar 16 Haziran 2025 11:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Muslera'nın yeni maaşı!
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14 yılın ardından Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresinin Arjantin ekibi Estudiantes olması bekleniyor.

Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalamas beklenen Muslera'nın yeni maaşı belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, Estudiantes'te aylık 90 bin dolar alacak.

Buna göre 38 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin dolar olacak.


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