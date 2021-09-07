İşte Miguel Crespo'nun maliyeti!

3+1 yıllık imza atan Crespo için ayrıca 600 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Genç oyuncu, 500 bin euro maaş alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Miguel Crespo'nun maliyeti!
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07 Eylül 2021 10:01
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya pazartesi günü 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalatarak transferi resmen duyurdu.

Pazar günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen başarılı futbolcu için 600 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 27 numarayı giyecek olan Crespo da yıllık 500 bin Euro kazanacak.

BURAK'IN LISANSI ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro bonservis ve takas ile kadrosuna kattığı Burak Kapacak'a pazartesi günü müjdeli haber geldi. Bir süredir lisansının çıkarılmasını bekleyen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun adı TFF'ye bildirildi. 


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