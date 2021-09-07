Fenerbahçe, Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya pazartesi günü 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalatarak transferi resmen duyurdu.



Pazar günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen başarılı futbolcu için 600 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. 27 numarayı giyecek olan Crespo da yıllık 500 bin Euro kazanacak.



BURAK'IN LISANSI ÇIKTI



Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro bonservis ve takas ile kadrosuna kattığı Burak Kapacak'a pazartesi günü müjdeli haber geldi. Bir süredir lisansının çıkarılmasını bekleyen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun adı TFF'ye bildirildi.



