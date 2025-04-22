İşte Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye maliyeti!

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Diego Carlos, Sarı-Lacivertliler'e 24 milyon Euro'ya mal oldu. Brezilyalı stoper performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İşte Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye maliyeti!
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22 Nisan 2025 09:09
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı Diego Carlos, Kayserispor maçının ilk 11'inde yer aldı. Brezilyalı futbolcu, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarda Diego Carlos'u adeta yerden yere vurdu. Sarı-Lacivertliler'in Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Diego Carlos, Fenerbahçe'de şu ana kadar 4 maçta süre aldı.

3.5 yıllık maaşı 22.5 milyon Euro olan Diego Carlos'un bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye maliyeti 24 milyon Euro'yu buluyor.



 
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