İstanbulspor'da şok ayrılık: önce darp raporu, sonra fesih

İbrahim Yılmaz, İstanbulspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti ve takımdan ayrıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi kayıtlarına göre İbrahim Yılmaz, 23 Ekim 2023 tarihinde mukavelesini feshetti.



İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz ile görüşme esnasında bir tartışma yaşadı. Başkan Sarıalioğlu, İbrahim Yılmaz'a bir cisim fırlattı. 29 yaşındaki futbolcu olayın ardından darp raporu aldı ve sözleşmesini feshetti.



Mehmet Yeşil de vardı



Yaşanan olayda futbolcu Mehmet Yeşil'in de Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu ile İbrahim Yılmaz'ın yanında olduğu ve sonrasında herhangi bir sebep belirtilmeden Süper Lig'deki Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.



İbrahim Yılmaz kimdir?



Başakşehir altyapında yetişen İbrahim Yılmaz, Darıca Gençlerbirliği, Altınordu, Şanlıurfaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor takımlarında forma giydi.



İbrahim, İstanbulspor formasıyla 214 maçta oynadı ve 55 gol ile 25 asist yaptı. 29 yaşındaki santrfor İstanbul temsilcisinde Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.





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