İstanbul'da eğitime ara!

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

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İstanbul'da eğitime ara!
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19 Şubat 2025 15:55
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Davut Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.

Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."

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