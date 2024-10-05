Maccabi Tel Aviv'in Danimarka temsilcisi Midtjylland'a Belgrad'da 2-0 yenildiği Avrupa Ligi maçında İsrailli futbolcular ve güvenlik güçleri, Genç Milli Türk futbolcu Aras Şimşir'e saldırdı.



Olayların başlangıcı defans oyuncusu Stav Lamkin'in Aras'a dirsek atması ile başladı. Kapsamlı VAR incelemesine rağmen faul penaltı olarak değerlendirilmedi. Ama Aras yüzüne yediği dirsek yüzünden 59. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.



İsraillilerin provokasyonu soyunma odası koridorlarında da devam etti. İsrailli futbolcular, Aras'a saldırdı. İsrail basını ise olayları Aras'ın ilk yarıda Stav Lamkin'e "Özgür Filistin" diye bağırması ile başladığını iddia etti.



U21'DE TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ



İsrailliler, Aras'ın devre arasında da Maccabi'nin güvenlik görevlisine de meydan okuduğunu öne sürdü. Danimarka ekibinin iki golle 3 puanı aldığı maçta Aras, 39. dakikada Franculino Dju'nun attığı golün asistini yaptı.



Forvet mevkiinde oynayan Aras U16'dan U19'a kadar Danimarka genç milli takımlarında oynadıktan sonra Türk U21 Milli Takımı'nı seçti ve 5 kez Milli Takım forması giydi. 19 yaşında olan genç oyuncu, Danimarka alt yaş kategorilerinde çıktığı 21 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti.



ALÇAKLIKTA SINIR YOK



İsrail sport1.maariv. co.il ise Türk oyuncunun penaltı alabilmek için rakibinin dirseğine yüzünü çarptığını yazacak kadar alçaldı. "Kaderin cilvesi: Maccabi Tel Aviv'li futbolculara 'Özgür Filistin' diye bağıran Türk yaralandı" başlığıyla kaleme alınan sözde haberde, "Stav Lemkin'e çarparak penaltıyı kaçırmaya çalışan Türk orta saha oyuncusunun sakatlığının ciddiyeti hala belirsiz" denildi.



LİNÇ ETMEK İSTEDİLER



İsmini vermek istemeyen Maccabili bir oyuncu İsrail sitesi www.mako. co.il'e kasıtlı olarak Aras'a vurduklarını itiraf etti: "Türk oyuncu maç boyunca yorumlar yaptı. Oyun sırasında tepkimizin kırmızı kartla sonuçlanacağını biliyorduk. Tünelde birkaç oyuncu ona saldırdık çünkü artık sessiz kalmak istemiyorduk. Bazılarımız onunla hesaplaşmak, çenesini kapatmak istiyordu. Ama çabuk ayırdılar." Haberde Maccabi kulübünün bu konuda başka neler yapılabileceğini araştırdığı da belirtildi.



