İspanyol basını, Dede Güler'in açıklamasını konuşuyor

Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler'in yaptığı açıklamalar İspanya'da yankı uyandırdı. Bolu'nun Mengen ilçesinde oturan yıldız futbolcunun dedesi geçtiğimiz günlerde "Basında 'Arda İnter'e gidecek, Milan'a gidecek.' haberleri çıkıyor. Real Madrid bu çocuğu bırakmıyor, bırakmaz da zaten. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçmek istiyor. Bence geçecek de" yorumunu yapmıştı.



Real Madrid'e transfer olmasının ardından takımda yeterince forma şansı bulamayan genç futbolcunun durumu, sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Bu belirsizlik, futbolunu sürdürdüğü ülkede de dikkatle izleniyor ve üzerine yapılan yorumlar, büyük önem taşıyor.



DON DIARIO: DEDESİ GARANTİ VERDİ



Don Diario gazetesinde bu görüşlerle ilgili olarak 'Güler'in dedesi, Real Madrid'in kendisini bırakmaya niyeti olmadığının garantisini verdi. Bu sözler bir çok Real taraftarının yüreğine su serpti. Dedesinin açıklamaları Real Madrid'in onun gelişimine olan bağlılığını ve geleceğine duydukları güveni gösteriyor' ifadeleri kullanıldı. El Delantero ise yeni yılın oyuncu için anlamına odaklanan bir haber-yoruma imza attı.



'Güler 2025'i kendisini kanıtladığı sene yapmak istiyor' başlığıyla yayınlanan yazıda şu satırlara yer verildi: "Geride kalan yılı daha fazla öne çıkan bir performansla kapatan futbolcu, gelecek yılı coşkuyla ve kendisine ilk 11'de yer açma kararlılığıyla karşılıyor. Güler 2025'te, daha büyük bir olgunlukla dünyanın en zorlu kulübünde uzun süre oynayabilecek birinci sınıf bir oyuncu olduğunu teyit etme fırsatını görüyor."



ANTRENMANDA İMZA DAĞITTI



Real Madrid, Noel tatilinin ardından yeniden topbaşı yaparken, Arda Güler de ülkesindeki tatilini tamamlayarak İspanya'ya döndü ve antrenmanlara başladı.



Genç futbolcu, teknik direktör Ancelotti yönetiminde gerçekleştirilen idman sırasında, taraftarlarla buluşarak onlara imza dağıttı.



Real Madrid, ocak ayında kadrosuna katmak istediği Trent Alexander-Arnold için Liverpool'u ikna etme çabalarını ise sürdürüyor.









