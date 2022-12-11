İsmet Taşdemir: 'Bizim için kritik 3 puandı'

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altınordu karşısında maça çok iyi başladıklarını ve hedefledikleri sonucu aldıklarını dile getirdi.



Mücadeleyi 2-0 kazanan Bodrumspor'un hocası İsmet Taşdemir, "Rakibe kendi ayağımızla 2 pozisyon verdik. İkinci yarı farka gidebilirdik. Özellikle Koray (Kılınç) girdikten sonra çok net pozisyonlar kaçtı. Hedeflediğimiz ve arzuladığımız oyunu oynadık. Neticesinde 3 puanı aldık. Bizim için kritik bir 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık." şeklinde konuştu.





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