İsmail Kartal'dan Süper Kupa açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal, 7 Nisan'da Galatasaray ile Süper Kupa'da oynayacakları maç için gelen soruya, "7 Nisan'da Süper Kupa'da oynayacağımız maç, bizi bayağı zorlayacak. Daha geniş bir takvimde, daha rahat bir ortamda maça çıkmayı isteriz. Burada başkanımızın, federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak biz de merak ediyoruz. Biz de daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız." diye cevap verdi.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Süper Kupa'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç, "Takvim çok üste üste geldi. Tarihi belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülkemizin 9'unculuğu için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul etmesi halinde yeni bir tarih bulunmasının çok daha doğru olacağını arkadaşlarla aramızda konuştuk. Ahmet Bey bu konuda belli tarihler üzerinde çalışıyor." demişti.
İsmail Kartal, 7 Nisan'da Galatasaray ile Süper Kupa'da oynayacakları maç için gelen soruya, "7 Nisan'da Süper Kupa'da oynayacağımız maç, bizi bayağı zorlayacak. Daha geniş bir takvimde, daha rahat bir ortamda maça çıkmayı isteriz. Burada başkanımızın, federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak biz de merak ediyoruz. Biz de daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız." diye cevap verdi.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Süper Kupa'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ali Koç, "Takvim çok üste üste geldi. Tarihi belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülkemizin 9'unculuğu için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul etmesi halinde yeni bir tarih bulunmasının çok daha doğru olacağını arkadaşlarla aramızda konuştuk. Ahmet Bey bu konuda belli tarihler üzerinde çalışıyor." demişti.