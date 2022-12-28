İskenderunspor'da hedef bir an önce lig atlamak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Nedim Yiğit, şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.



Teknik direktör Bülent Yenihayat'la yollarını ayıran turuncu mavililerle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Yiğit, AA muhabirine hedeflerini anlattı.



Nedim Yiğit, İskenderunspor'un köklü bir camia olduğunu, şampiyonluk yaşamak için İskenderunspor'u tercih ettiğini belirtti. Ligde liderin dört puan gerisinde üçüncü sırada olduklarını hatırlatan Yiğit, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin dikkatini çeken bir İskenderunspor var. En az birinci sıradaki takımlar kadar iddiamız var. Zaten bu potansiyele sahip bir takım kurulmuş. Bizden önce çalışan arkadaşlarımızın emeklerinin üzerine biraz daha eklemeler yapıp, biraz daha fazla çalışarak sezon sonunda bu güzel şehre şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Bizim en önce hedefimiz oynadığımız bütün oyunların galibi olmak. Amacımız seyri güzel, mutlu eden bir oyun."



"Potansiyelli oyuncuları üst liglere taşımak istiyoruz"



Takımdan ayrılacak ve sakatlıklarını atlatıp aralarına dönecek oyuncular bulunduğunu ifade eden Yiğit, 2-3 oyuncuyla transfer görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.



Yiğit, daha sonra oturmuş bir kadroyla planlı şekilde yollarına devam edeceklerini vurguladı. İskenderun'un yıllarca Türk futboluna oyuncular kazandıran bir şehir olduğunun altını çizen Yiğit, "Bu potansiyeli ortaya çıkartmak lazım. Potansiyelli oyuncuları üst liglere taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yiğit, 2 Ocak'ta Antalya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.





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