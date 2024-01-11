İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 15:23
 İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, Judo Milli Takımı'nın teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz öncülüğünde 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Gemalmaz, AA muhabirine, nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Kampın ortalarında olduklarını belirten Gemalmaz, "Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız gayet verimli gidiyor. İlk kez geldiğimiz Kastamonu'daki kamp merkezinde ihtiyaçlarımızın hemen hemen hepsi karşılanıyor. Dünya şampiyonasına katılacağımız ferdi sporcularımızın hemen hepsinden madalya beklemekteyiz." dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery