İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, Burdur'da olimpiyatlara hazırlanıyor

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı, kasımda Japonya'da düzenlenecek 25. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Burdur'da kamp yapıyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 4. kamplarını 26 sporcuyla gerçekleştiren takım, günde çift antrenmanla olimpiyatlara hazırlanıyor.

İşitme Engelli A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Burdur'da kamp yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tecrübeli sporcuların yanı sıra genç oyuncuların da kampta yer aldığını belirten Karacif, "Oyuncularımız milli takıma gelince seviyelerini daha iyi anlayabiliyor. Kulüp seviyelerinden milli takım seviyesine yükselmenin zorluğunu yaşıyorlar. Onlara milli takımın imkansız olmadığını ama buranın zor olduğunu, değerli olduğunu, kıymetli olduğunu anlattık, inandırdık. Onlara çok güveniyoruz." diye konuştu.

Karacif, Japonya'da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Futbolculardan Ahmet Ergin ise işaret diliyle verdiği röportajda, "Bütün sporcu arkadaşlarla, hocalarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimize odaklandık. Maçları kazanacağız inşallah daha sonra da altın madalyayı alıp Türkiye'ye döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kampın 26 Eylül'de sona ereceği belirtildi.