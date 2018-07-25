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İranlı yıldız, rekor kırarak İngiltere'ye gitti!

Premier Lig ekibi Brighton, kulüp rekoru kırarak 20 milyon Euro'ya Alireza Jahanbakhsh'ı transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İranlı yıldız, rekor kırarak İngiltere'ye gitti!
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25 Temmuz 2018 20:34
İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, AZ Alkmaar'dan Alireza Jahanbakhsh'ı kadrosuna kattı.

Brighton, İranlı yıldız için 20 milyon Euro bonservis ücreti öderken kulüp transfer rekorunu kırdı.

24 yaşındaki İranlı futbolcu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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