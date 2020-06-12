Inter, İtalya'nın yeni gözdesi için devreye girdi

Son dönemde İtalya futbolunun gözdesi haline gelen genç yıldız Sandro Tonali için, talipler arasına Inter de katıldı.



İtalyan basınının iddiasına göre; Tonali'nin kulübü Brescia genç yıldızın transferinden 50 milyon avro civarında bir gelir bekliyor.



İddialara göre 20 yaşındaki genç yıldız için devreye giren Inter, Tonali ve menajeriyle maaş için anlaştı. Inter, bonservis bedeli olarak 50 milyon avroyu da gözden çıkarmaya hazır durumda.



Inter'in genç yıldız için sözleşme planı; 2.5 milyon avroluk maaş ve 5 yıllık imza olarak belirtiliyor. Sandro Tonali'nin de İtalya'da kalmak istediğini daha önce belirtmiş olması, Inter'i diğer dünya devlerinin önünde tutuyor.



