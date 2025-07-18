18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
20:30
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
20:00
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
19:00
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
19:00
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
01:30
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
03:30

Inter'den Sommer kararı!

Inter, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yann Sommer'i bedelsiz bırakmak istemiyor.

calendar 18 Temmuz 2025 09:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Sommer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleci arayışları devam ediyor.

SOMMER DE LİSTEDE

Son dönemde Manchester City'den Ederson'a yönelen Galatasaray'ın listesinde Inter forması giyen Yann Sommer de yer alıyor.

BEDELSİZ BIRAKMAYACAK

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, İsviçreli file bekçisi için Galatasaray'dan henüz bir teklif almadı. İtalyan temsilcisi, sözleşmesinin son yılı olmasına rağmen Sommer'i bedelsiz olarak kesinlikle bırakmak istemiyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Inter ile sözleşmesinin son yılında olan 36 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.