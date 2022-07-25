ANTALYASPOR NE KADAR ÖDEDİ?

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMADI

ALEXANDER BAH'I GEÇTİ

135 DAKİKADA 1 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antalyaspor formasını giyen ve transferde adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Haji Wright, attığı 3 yıllık imzayla birlikte Akdeniz ekibinin tarihinde en pahalı futbolcu olmayı başardı.Antalya Lider Gazetesi'ndeki habere göre; kırmızı-beyazlılar, 14 milyon Danimarka kronu (1 milyon 880 bin euro) ödeyerek, 56 yıllık tarihinin en yüksek bonservisine imza koydu. Sezon başında da 500 bin euro civarında kiralama ücreti verilen 24 yaşındaki golcünün, Antalyaspor'a maliyeti 2 milyon 400 bin euroya yaklaştı. Antalyaspor'da daha önceki bonservis rekoru 1 milyon 750 bin euro ile Armel Drole'ye aitti.Geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Haji Wright'ın transferi 1.5 milyon euroya tamamlanabilirdi. Nisan ayına kadar olan bu hakkını daha düşük bir bedelle transferi bitirmeyi hedeflediği için kullanmayan Kırmızı-Beyazlılar, özellikle Trabzonspor ve Hull City'nin devreye girmesiyle daha yüksek bir bonservis karşılığında imza atmak zorunda kaldı.Danimarka ekibi Sonderjyske'nin rekorunu kırdığını ise Sportif Direktör Esben Hansen duyurdu. Haji Wright'ın transferinin ardından konuşan Danimarkalı futbol adamı, "Çok memnun kaldığımız bir satış oldu. Haji Wright, Türk futbolunda ilk sezonunda kendini en iyi şekilde gösterdi. Bu nedenle transfer döneminde aranan bir oyuncu oldu ve birçok kulüp ona büyük ilgi gösterdi. Kulüp tarihindeki en büyük bonservis bedelini getirdi" sözlerine yer verdi. Sonderjyske'nin daha önceki satış rekoru ise Alexander Bah'a aitti. Danimarkalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sonderjyske'den Slavia Prag'a 1 milyon 750 bin euro karşılığında transfer olmuştu.Bonservis bedeliyle tarihe geçen Haji Wright, ortaya koyduğu performansla da ilk sezonunda unutulmazlar arasına girdi. Geçen sezonun son 10 haftasında 9 gol ve 3 asist üreten ABD'li futbolcu, sezon boyunca sahada kaldığı bin 896 dakikada 14 kez gol sevinci yaşadı. 135 dakikada 1 gol ortalaması tutturan genç futbolcu, Ömer Şişmanoğlu ve Mevlüt Erdinç'in ardından son 10 yılda Antalyaspor formasını giyen en başarılı golcü olmayı başardı. Genç futbolcu, Antalyaspor tarihine adını yazdıran Samuel Eto'o'nun 148 dakikada 1 gol ortalamasını da geride bırakarak dikkat çekti.