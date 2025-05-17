17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
0-5
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
2-3
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
3-0
17 Mayıs
Hoffenheim-Bayern Munih
0-4
17 Mayıs
FC Heidenheim-Werder Bremen
1-4
17 Mayıs
Freiburg-E. Frankfurt
1-3
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
1-2
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
2-2
17 Mayıs
Mönchengladbach-Wolfsburg
0-1
17 Mayıs
St. Pauli-Bochum
0-2
17 Mayıs
C.Palace-M.City
1-0
17 Mayıs
Genoa-Atalanta
21:45
17 Mayıs
Marsilya-Rennes
22:00
17 Mayıs
Lyon-Angers
22:00
17 Mayıs
Nice-Brest
22:00
17 Mayıs
Saint-Etienne-Toulouse
22:00
17 Mayıs
Lille-Reims
22:00
17 Mayıs
Strasbourg-Le Havre
22:00
17 Mayıs
Nantes-Montpellier
22:00
17 Mayıs
Lens-AS Monaco
22:00
17 Mayıs
Paris Saint-Germain-Auxerre
22:00
17 Mayıs
Standard Liege-FCV Dender EH
0-0
17 Mayıs
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
17 Mayıs
Braga-Benfica
1-047'
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
0-047'
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
1-047'

Imola'da pole Piastri'nin!

Oscar Piastri, Imola'da pole pozisyonunun sahibi oldu.

calendar 17 Mayıs 2025 18:40 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 19:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Imola'da pole Piastri'nin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine McLaren pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde 63 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında Avustralyalı pilot, 1 dakika 14.670 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Piastri'nin 0.034 saniye arkasındaki Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, 0.137 saniye gerisinde Mercedes pilotu George Russell ise üçüncü sırayı aldı.

Red Bull pilotu Yuki Tsunoda, aracının takla atarak bariyerlere çarptığı kazadan yara almadan çıktı.

Sezonun ilk altı yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri 4 kez zafere ulaşırken, takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen'in birer galibiyeti bulunuyor.

Emilia-Romagna Grand Prix'si pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.