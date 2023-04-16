Immobile, trafik kazası geçirdi!

Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile, Roma'da trafik kazası geçirdi. İtalyan yıldız, aracıyla bir tramvayla çarpıştı. Immobile, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Immobile, trafik kazası geçirdi!
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16 Nisan 2023 11:13
İtalya Serie A takımlarından Lazio'da takım kaptanı Ciro Immobile, trafik kazasına karıştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, İtalyan yıldız, aracıyla bir tramvayla çarpıştı.

Olimpiyat Stadyumu'na birkaç kilometre mesafede gerçekleşen kazaya başka araçların da karıştığı aktarıldı. Immobile ve çocukları ile birlikte toplam 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Immobile, durumunun iyi olduğunu belirtti. 33 yaşındaki futbolcu, "Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Neyse ki durumum iyi. Sadece kolum biraz ağrıyor" diye konuştu.

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