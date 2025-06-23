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İlkay Gündoğan'dan geleceği için açıklama!

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

calendar 23 Haziran 2025 10:36 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 10:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İlkay Gündoğan'dan geleceği için açıklama!
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Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan geleceğine dair konuştu.

İlkay Gündoğan, "Manchester City ile bir yıl daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Bunu herkes biliyor." dedi.

34 yaşındaki deneyimli yıldız, "Futbolu seviyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğime inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maç kaçırmadım ve bunu kanıtladım. Hazırım, formdayım ve çok daha uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Manchester City'de bu sezon 52 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.


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