Igor Kokoskov: "Maçta ufak ayrıntılar belirleyici oldu"

EuroLeague'in 9. haftasında EA7 Emporio Armani Milan'a 97-93 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşmada küçük detayların sonucu etkilediğini söyledi.

calendar 08 Kasım 2025 00:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 9. haftasında ağırladığı İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a 97-93 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, maçta ufak ayrıntıların çok belirleyici olduğunu söyledi.
 
Sırp başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Çok duygusal bir maç oynadıklarını dile getiren Kokoskov, "Kazanmak için çok fırsat bulduk. Hep mücadele ettik. Daha akıllıca oynama ve doğru kararlar verme noktasında bazı eksiklikler yaşadık. Mücadeleyi asla bırakmadık. Ufak ayrıntılar bu maçta belirleyici oldu. Son derece deneyimli oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Çok zor şutlar soktular ve maçı kazanmayı bildiler." ifadelerini kullandı.
 
Mücadelede sadece 5 kez faul çizgisine gitmeleriyle ilgili Igor Kokoskov, "Daha fazla faul almamız lazım. Bu konuda rakipleri daha fazla zorlamalıyız. Çizgiden çok daha fazla sayı bulmalıyız. Uzun süredir antrenörlük yapıyorum. Tam 50 dakikada sadece 5 serbest atış kullandık. Hiç böyle bir şey yaşamadım." diye konuştu.
 
- "Poirier yavaş yavaş toparlanıyor"
 
Uzun rotasyonunda sakat oyuncular nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sırp çalıştırıcı, şunları kaydetti:
 
"Poirier'in toparlanmasını bekliyoruz. Gayet iyi bir şekilde yavaş yavaş toparlanıyor. Tam destekle onun arkasındayız. Jones ile Dessert genç oyuncular. Smits çok tecrübeli bir oyuncu. Büyük bir özveriyle 4 ve 5 numarada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sırf transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. İyi oyuncu bulmak da kolay değil. Anlamlı bir transfer olması lazım. Elimizdeki kadroyla bu işi yönetmeye çalışıyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
