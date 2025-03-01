Iğdır FK, Çorum FK'yı tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Çorum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtaki tek gol, 14. dakikada Gianni Bruno'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, ligde 36 puana yükseldi ve haftayı düşme potasının üstünde tamamladı.
Çorum FK ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Iğdır FK, Çorum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtaki tek gol, 14. dakikada Gianni Bruno'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, ligde 36 puana yükseldi ve haftayı düşme potasının üstünde tamamladı.
Çorum FK ise 39 puanla 7. sırada bulunuyor.