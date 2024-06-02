Iğdır FK, 1. Lig'e yükseldi!

1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup eden Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

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Iğdır FK, 1. Lig'e yükseldi!
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02 Haziran 2024 22:10
1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golü 447. dakikada Taha Can Velioğlu (k.k.) kaydetti.

1461 Trabzon'da Tunahan Ergül 45+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

 

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