iddaa'da Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında 2-1 kaybetmesinin ardından, sarı - kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.17'den 1.42'ye yükseltildi ancak 1 numaralı favori olmayı sürdürdü.Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e çekildi ve ikinci favori olarak gösterildi.Milli ara öncesi İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Beşiktaş'ın oranı 25.00'ten 20.00'ye çekildi.Trabzonspor'un oranı 100, Adana Demirspor'un oranı ise 150 olarak sabit kaldı. Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'in oranı ise 150'den 250'ye çıkarıldı.