Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı maç öncesinde iddaa.com'dan yeni bir oyun geldi.
Sarı-kırmızılıların, Litvanya ekibi Zalgiris ile 25 Temmuz Salı günü oynayacağı ilk maç öncesinde "Galatasaray gruplara kalır mı?" başlığı altında özel etkinlik açıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalma ihtimaline 2.44 oran belirlendi. Sarı-kırmızılıların, gruplara kalamama ihtimali için 1.19 oran açıldı.
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Sarı-kırmızılıların, Litvanya ekibi Zalgiris ile 25 Temmuz Salı günü oynayacağı ilk maç öncesinde "Galatasaray gruplara kalır mı?" başlığı altında özel etkinlik açıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalma ihtimaline 2.44 oran belirlendi. Sarı-kırmızılıların, gruplara kalamama ihtimali için 1.19 oran açıldı.
İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!