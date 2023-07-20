iddaa.com'da Galatasaray için Şampiyonlar Ligi oyunu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalır mı? iddaa.com'dan özel etkinlik geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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iddaa.com'da Galatasaray için Şampiyonlar Ligi oyunu!
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20 Temmuz 2023 20:50
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 20:51
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı maç öncesinde iddaa.com'dan yeni bir oyun geldi.

Sarı-kırmızılıların, Litvanya ekibi Zalgiris ile 25 Temmuz Salı günü oynayacağı ilk maç öncesinde "Galatasaray gruplara kalır mı?" başlığı altında özel etkinlik açıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalma ihtimaline 2.44 oran belirlendi. Sarı-kırmızılıların, gruplara kalamama ihtimali için 1.19 oran açıldı.

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