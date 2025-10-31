İbrahim Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, yabancı hakemin gündemde olmadığını söyledi.



İbrahim Hacıosmanoğlu'nu sözleri şu şekilde:



"Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım."



