Hüseyin Eroğlu: "İyi bir süreç ve istikrar yakaladık"

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu maç sonrası açıklamalar yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hüseyin Eroğlu: 'İyi bir süreç ve istikrar yakaladık'
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05 Mart 2025 01:37
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zor bir deplasmandan yine kaybetmeden döndüklerini belirtti.

Maçın zor geçeceğini bildiklerini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"İyi bir süreç ve istikrar yakaladık. Tabii deplasmanda oynamak ve taraftarın gücü bizi olumsuz etkiledi, rakibini de ittirdi. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. İlk 5-10 dakikadan sonra oyundaki dengeyi sağladık. Penaltı kaçırdık ve ondan sonraki süreçte öne geçtik. Rakibe karşı bu anlamda tabii avantajlıydık. Topu önde tutmamız gerekiyordu. İkinci yarıda zaman zaman bunu gerçekleştirdik ama son bölümde zeminin de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Berabere bitti. İkinci yarı istediğimiz bir oyun yoktu. Savunma anlamında eksikliklerimiz oldu. Son bölümlerde baskıya maruz kaldık. Sonuçta bir puanla dönüyoruz. Hafta sonu iç sahada oynayacağımız maçta taraftarımız önünde Ankara'nın hak ettiği özellikle Süper Lig'de olması gerektiğini söylediğim Gençlerbirliği takımını hedefler doğrultusunda kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı da maça davet etmek istiyorum."

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