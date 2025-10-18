Hüseyin Eroğlu: 'Beşiktaş'ı bu atmosferde yenmek değerli'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Zorlu bir atmosferde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyuz. Bu atmosferde kazanmak değerli. Oynadığımız şablonda topa sahip olduğumuz bölümü artırmalıydık ama pas hataları yaptık. Beşiktaş taraftarı muhteşem, uğultuları nedeniyle pas hataları yaptık. Son bölümde çok yaslandık ama kalemizde gol görmedik. İkinci yarıda basalım derken gol yedik. Beşiktaş geçişi iyi yapan bir takım. Savunmada iyi durduk. Golden sonra formasyon değişikliğine gittik. Maçın belirli bir noktada 1-0 gitmesi lehimizeydi. Bizim hazırlığımız, taktiğimiz son anlara kadardı. 1-1 yaptık, geçişten 2-1 yaptık. Kazandığımız için mutluyum. Türkiye'ye örnek bir durum var burada, başta Osman Sungur Başkan ve yönetim kuruluyla birlikte camiaya armağan ediyorum."
Milli aradan sonra toparlandıklarını belirten deneyimli teknik adam, güvenin önemine dikkat çekti:
"5 maç 0 çeken bir takımda, her takım hocayla yollarını ayırır. Bana ve ekibime güvendiler, yola devam ettiler. Biz yeni takımdık, bireysel hatadan, penaltıdan maçlar kaybettik. Milli aradan sonra lig bizim için yeni başlayacaktı. Yönetime teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet. İlk milli aradan kaybetmeyen, kazanan, son ana kadar savaşan bir takımız. Tüm Gençlerbirliği camiasına hayırlı olsun."
Son olarak oyun sistemlerine değinen Eroğlu, ekip çalışmasının meyvelerini almaya başladıklarını söyledi:
"Ben oyun sistemimizin, kurgumuzun sahada oyuncular tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını iyi buluyorum. Gerçekten ekip olarak çok iyi bir çalışma haftası geçiriyoruz. Analiz yapıyoruz, analizler doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Oyuncular da anlattıklarımızı yapmaya çalışıyor. Oynayan oynamayan herkes işin içerisinde. Bu da başarıya götürüyor. Önemli olan süreci devam ettirmek. Seri devam ettirmek kolay değil. Maç kaybedersin ama oyun gücün seni yukarı taşır."
BASIN TOPLANTISI
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, "Bu atmosferde futbol çok keyifli. Buradan taraftarı tebrik etmek istiyorum. İlk yarı oyuna bir türlü giremedik. Beşiktaş'ın bu coşkusu ve önde baskısıyla hücumda başarılı olamadık. Basit pas hataları yaptık. Bu da hücum etkinliğimizi azalttı. İkinci yarının başında kalemizde golü gördük. Maça 5-4-1'le başladık. Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı. Geçişlerden bulduğumuz gollerle 2-1 öne geçtik. Önemli bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.
Lige kötü başladıklarını ve o dönemki sabrın meyvesini almaya başladıklarını söyleyen Eroğlu, bu durumun örnek olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Lige başladığımızda 5 maçta 0 puan aldık. Böyle bir durumda teknik direktörle devam edilmez ama sahadaki performansımız ve kritik puan kayıpları beni görevde tutmalarını sağladı. Demek ki bir şey gördüler. O günlerden sonra bu günleri yaşamak Türkiye'de örnek olmalı. Bizim için güzel 3 puan oldu. İlk milli aradan sonra bizim ligimizin yeni başladığını söylemiştim. Ekibimize çok inanan oyuncu grubu var. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. 4 haftadır kaybetmiyoruz. Önemli olan istikrarlı olarak çıkışımızı devam ettirmek. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zamana ihtiyacımız var diye sezon başında söyledim. Bir anda takım oluşması kolay olmuyor. Yeni katılanlar oluyor. Gençlerbirliği, Ankara'yı temsil ediyor. Bu galibiyet tüm Ankara'ya moral olacaktır. Zaman en önemli kavram bizim için."
