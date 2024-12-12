Hull City, üç puanı elinden kaçırdı

İngiltere Championship'in 20. hafta karşılaşmasında Hull City, Watford'u konuk etti. The MKM Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.



Hull City'nin tek golünü 82'de Chris Bedia kaydetti. Watford'un tek golünü ise 88'de Rocco Vata attı.



Hull City formasıı giyen Abdüldakir Ömür 85 dakikada oyuna dahil oldu.



Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, İngiltere Championship'te 12 maçtır galip gelemiyor.



Hull City, bu maçın ardından puanını 16 yaptı. Watford ise 30 puan yaptı.



İngiltere Championship'in bir sonraki haftasında Hull City, Coventry deplasmanına gidecek. Watford, West Bromwich'i konuk edecek.