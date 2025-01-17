Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ
11 Ocak'ta AEK Atina'dan ayrılan Amrabat, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.
AEK Atina'da bu sezon 9 maçta süre bulan Amrabat, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ
11 Ocak'ta AEK Atina'dan ayrılan Amrabat, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.
AEK Atina'da bu sezon 9 maçta süre bulan Amrabat, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.