Hokeyde Kadınlar Salon Süper Ligi maçları tamamlandı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Hokey Kadınlar Salon Süper Ligi'nin ilk etap maçları sona erdi.



Federasyonun açıklamasına göre, Kadınlar Salon Süper Ligi ilk etap maçları, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda 9 takımın birbiriyle yaptığı karşılaşmalarla tamamlandı.



Organizasyonda, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Stars, Coldwell Egemen Ege Yıldızları, Gaziantep Doruk, Dokuz Eylül Üniversitesi, Zonguldak Gençlik Merkezi, YFO Haydarpaşa, Adana Hokey ve Muğla Köyceğiz Balı'nın birbirleriyle yaptıkları maçlar sonucunda ilk 4 sırayı oluşturan Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Yıldızları, ocak ayının sonunda Süper Final'de şampiyonluk mücadelesi verecek.



Süper Final karşılaşmaları sonucunda şampiyon olan takım, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanacak.



Kadınlar Salon Süper Ligi'nin ilk etabının tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, "Birinci etap maçlarımız sonucunda ilk 4 sırada yer alan kulüplerimizi tebrik ediyorum. Kıran kırana mücadeleler gerçekleşti, 4 takımın birbiriyle karşılaşacağı ve şampiyonun ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanacağı ocak ayında düzenleyeceğimiz Süper Final müsabakalarını heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



