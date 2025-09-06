Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 5. hafta maçında Hırvatistan, deplasmanda Froe Adaları'na konuk oldu.



Karşılaşmayı Hırvatistan 1-0 kazandı.



Mücadelede Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Kramaric kaydetti.



Hırvatistan'da Dominik Livakovic 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte 2 maçı eksik olan Hırvatistan 9 puan ile 2. sırada yer aldı. Faroe Adaları ise 1 maçı eksik 3 puan ile 4. sırada konumlandı.



Grupta gelecek maçta Hırvatistan, Karadağ'ı konuk edecek. Faroe Adaları ise Cebelitarık'a konuk olacak.