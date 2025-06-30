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Hipodrom.com Haliç Koşusu'nda kazanan Burgas!

Hipodrom.com'un sponsorluğunda gerçekleştirilen Haliç Koşusu'nda kazanan Burgas ile jokey Vedat Abiş oldu.

calendar 29 Haziran 2025 18:10 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 14:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hipodrom.com Haliç Koşusu'nda kazanan Burgas!
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Hipodrom.com Haliç Koşusu Veliefendi Hipdoromu'nda gerçekleştirildi.

Yarışta kazanan isim Burgas Vedat Abiş oldu.

Vedat Abiş, zaferiyle 840 Bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.


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