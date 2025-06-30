Hipodrom.com Haliç Koşusu'nda kazanan Burgas!

Hipodrom.com Haliç Koşusu Veliefendi Hipdoromu'nda gerçekleştirildi.
Yarışta kazanan isim Burgas Vedat Abiş oldu.
Vedat Abiş, zaferiyle 840 Bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.
Yarışta kazanan isim Burgas Vedat Abiş oldu.
Vedat Abiş, zaferiyle 840 Bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.
🏆 https://t.co/MS2jnnrjjv Haliç Koşusu Şampiyonu, Jokeyi Vedat Abiş ile Burgas oldu! 🐎 pic.twitter.com/eQoGL9aHtl
— Sporx (@sporx) June 29, 2025
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen G1 https://t.co/q71WC2G7o6 Haliç Koşusu'nu; Fedai Kahraman'ın yetiştiricisi, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, Kadir Baltacı'nın antrene ettiği Burgas, jokeyi Vedat Abiş ile kazandı. pic.twitter.com/cy3yNYBgJk
— Türkiye Jokey Kulübü (@_TJK_) June 29, 2025
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