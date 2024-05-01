Herculez Gomez: 'O reklamı yapıldığı kadar iyi'

Sezon başında sürpriz bir kararla Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için Seattle Sounders'ın eski oyuncularından Herculez Gomez açıklamalarda bulundu.



Messi'nin, MLS tarihinin şimdiden en iyisi olduğunu söyleyen Gomez, "MLS'de gördüğüm en iyi oyuncu Lionel Messi. Bunun bir sır olduğunu düşünmüyorum. Bunun tartışmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Bu adamın istatistiklerine bakın: Tüm kulvarlarda 10 maçta 11 gol ve 9 asist. Altı MLS maçında dokuz gol. Inter Miami ile sözleşme imzaladığından bu yana 24 maç oynadı. 22 golü ve 11 asisti var." ifadelerini kullandı.



Son olarak onun durdurulamaz olduğunu söyleyen Herculez Gomez şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:



"Bu adam reklamı yapıldığı kadar iyi. Burası onun oyun alanı. Onun geçmişine bakıldığında tüm rakipler amatör gibi görünüyor. O kadar iyiydi ki, eğer değilse bunun bir nedeni vardı. Çok yüksek ihtimalle sakat olmasıdır. Sağlıklı olduğunda, formda olduğunda ve sahada olduğunda durdurulamaz."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU