Hentbolda Romanya'ya mağlubuz

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Romanya'ya 35-26 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Hentbolda Romanya'ya mağlubuz
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03 Ocak 2025 20:36
 A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki ilk maçında ev sahibi Romanya'ya 35-26 mağlup oldu.

Romanya'nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da 14-7 Romanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, karşılaşmayı da 35-26 kazandı.

Milli takım Uluslararası Karpat Turnuvası'nda 4 Ocak Cumartesi günü Gürcistan ile karşılaşacak.

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