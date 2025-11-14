Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 13. hafta mücadelesinde 6 maçın 5'i yarın oynanacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
15 Kasım Cumartesi:
14.00 Rize Belediyespor-İstanbul Gençlik (Yenişehir)
17.00 Güneysuspor-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)
18.00 Spor Toto-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
19.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Haldun Alagaş)
20.00 Ankara Hentbol-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
26 Kasım:
16.00 Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Üçevler)
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta heyecanı!
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları oynanacak.
