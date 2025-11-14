14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta heyecanı!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları oynanacak.

calendar 14 Kasım 2025 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta heyecanı!
 Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 13. hafta mücadelesinde 6 maçın 5'i yarın oynanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

15 Kasım Cumartesi:

14.00 Rize Belediyespor-İstanbul Gençlik (Yenişehir)

17.00 Güneysuspor-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

18.00 Spor Toto-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

19.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Haldun Alagaş)

20.00 Ankara Hentbol-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

26 Kasım:

16.00 Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Üçevler)

 

