Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Hatayspor oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü Boupendza attı. Boupendza bu golle, Süper Lig'deki gol sayısını 21'e yükseltti.

Denizlispor'da Hugo Rodallega, karşılaşmanın 35. dakikasında penaltı kaçırdı.



Hatayspor salı günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak; Süper Lig'e veda eden Denizlispor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada sağ kanattan Popov'un cezası içine yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın sert şutu üstten az farkla auta gitti.



18. dakikada Popov'un sağ kanattan taç çizgili yanından ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.



20. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topu alan Diouf'un verdiği pasla topla buluşan Boupendza'nın sert şutu direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



33. dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte ceza sahası içine giren Sacko'ya Mesut Çaytemel'in arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Süper Lig'in 40. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.



61. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.



67. dakikada Diouf'un şutunda kaleci Abdulkadir Sünger gole izin vermedi.



68. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Popov'un ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



86. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada gelişene topa vuran Mesanovic'in şutu direğin yanından dışarı çıktı.



Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Antakya Atatürk



Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Metin



Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel (Dk. 90 Koni), Aabid (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Riberio (Dk. 70 Muhammed Mert), Sackey (Dk. 58 Traore), Boupendza (Dk.70 Kamara), Akintola, Diouf



Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Sakıp Aytaç, Muhammed Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Murawski, Hasan Ayaroğlu, Sacko (Dk. 83 Muhammed Eren Kıryolcu), Diskerud (Dk. 88 Özgür Çek), Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Tusha), Recep Niyaz (Dk. 74 Mesanovic), Rodallega



Sarı kart: Dk.15 Ali Yavuz Kol (Yukatel Denizlispor), Dk. 44 Boupendza (Atakaş Hatayspor)



Gol: Dk. 68 Boupendza



