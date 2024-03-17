Hatayspor, 5 maç sonra kazandı ve nefes aldı!

Hatayspor, ligde Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, ligde 5 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, 5 maç sonra kazandı ve nefes aldı!
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17 Mart 2024 17:58
Son güncelleme 17 Mart 2024 18:00
Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Samsunspor'u Mersin'de konuk etti. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 89. dakikada Dele Bashiru ve uzatma dakikalarında Rigoberto Rivas attı.

Hatayspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Samsunspor, 1 maç aradan sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 33 puana yükseldi. Samsunspor, 36 puanda kaldı.

Hatayspor, milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Hatayspor öne geçti. Doğukan Sinik'in uzak mesafeden defansın arkasına ortaladığı topu kontrol eden Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonucu geçerli sayıldı: 1-0

10. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Samsunspor yarı sahasına gönderilen uzun topla buluşan Kerim Alıcı, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarıya çıktı.

32. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa Soner Gönül'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, top soldan auta gitti.

İlk 45 dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

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