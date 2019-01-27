Hasan Çetinkaya: 'Slimani'yi biz de alabilirdik'

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, HaberGlobal'de açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Ersun Yanal'ın Cardozo'nun yerine Emenike'yi tercih ettiğini ifade eden Çetinkaya, "Çalıştığım dönemde tek başıma yetkili değildim ve yöneticiler, teknik adamların talepleri doğrultusunda hareket ediyor. Bizim pozisyonumuzdaki insanların çok az konuşması gerekiyor,. Ersun Yanal'a ikisini de sunduk, Ersun hoca tercihini Emenike'den yana kullandı. Bu kadar basit" dedi.Göreve devam etselerdi Slimani'yi de transfer edebileceklerini ifade eden Çetinkaya, "Transferleri adım adım değerlendirmek lazım. Giuliano ve Souza güzel koşullarda gerçekleşti. Aziz Yıldırım da olsa bu şekilde karar verebilirdi, çok fazla eleştirel olmamal lazım bu konuda. Mesela Slimani'nin şu andaki performansı çok şaşırtıcı.isimlere çok takılmamak lazım önemli olan birlikteliği sağlamak. Yeni takım için önemli olan galibiyettir. Takım özgüvenini yitirdi. Futbol takımlarını büyüten şey galibiyettir. Sıkıntılı süreç de böyle oldu" ifadelerini kullandı.