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Hasan Çetinkaya: "Slimani'yi biz de alabilirdik"

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, HaberGlobal'de açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Hasan Çetinkaya: 'Slimani'yi biz de alabilirdik'
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27 Ocak 2019 17:55
Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, HaberGlobal'de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde Ersun Yanal'ın Cardozo'nun yerine Emenike'yi tercih ettiğini ifade eden Çetinkaya, "Çalıştığım dönemde tek başıma yetkili değildim ve yöneticiler, teknik adamların talepleri doğrultusunda hareket ediyor. Bizim pozisyonumuzdaki insanların çok az konuşması gerekiyor, ben de çalıştığım dönemde bunları yaptım. Konuşmadığım için de ismim etrafında çok fazla spekülasyon oldu. "Cardozo'yu getirmeyi gitti ama alamadı" dediler ama aslında çok basitti o zaman. Biz o dönemde Cardozo ile anlaşmıştık ama Emenike için de anlaşmıştık. Ersun Yanal'a ikisini de sunduk, Ersun hoca tercihini Emenike'den yana kullandı. Bu kadar basit" dedi.

Göreve devam etselerdi Slimani'yi de transfer edebileceklerini ifade eden Çetinkaya, "Transferleri adım adım değerlendirmek lazım. Giuliano ve Souza güzel koşullarda gerçekleşti. Aziz Yıldırım da olsa bu şekilde karar verebilirdi, çok fazla eleştirel olmamal lazım bu konuda. Mesela Slimani'nin şu andaki performansı çok şaşırtıcı. Kimse beklemiyordu, kıymetli bir oyuncu. Bizim de kısa listemizde yer alan bir oyuncuydu. Kalsaydık çok alternatif zaten bulamıyorsunuz, alternatiflerden biriydi. Biz de alabilirdik oalbilirdi, isimlere çok takılmamak lazım önemli olan birlikteliği sağlamak. Yeni takım için önemli olan galibiyettir. Takım özgüvenini yitirdi. Futbol takımlarını büyüten şey galibiyettir. Sıkıntılı süreç de böyle oldu" ifadelerini kullandı.



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