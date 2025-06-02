02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
20:30
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
18:30
02 Haziran
TPS-EIF
18:30
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Hapoel'den Dan Oturu'ya çılgın maaş!

Gelecek sezon THY EuroLeague'de boy gösterecek olan Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efesli Daniel Oturu ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 02 Haziran 2025 09:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hapoel'den Dan Oturu'ya çılgın maaş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gelecek sezon THY EuroLague'de mücadele edecek olan Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes'in pivotu Daniel Oturu ile anlaştı.

Sportando'da yer alan habere göre; 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncu, Dimitri Itoudis'in çalıştırdığı takımdan 3 yıl için toplamda 7 milyon dolar alacak.

ÜÇ SEZONLUK MAAŞI

Oturu, ilk sezon 2.2 milyon dolar, ikinci sezon 2.3 milyon dolar ve son sezonunda 2.4 milyon dolar kazanacak.

EUROLEAGUE RAKAMLARI

Nijerya asıllı pivot, THY EuroLeague'de oynadığı 38 maçta 8.8 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.