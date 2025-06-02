Hapoel'den Dan Oturu'ya çılgın maaş!

Gelecek sezon THY EuroLague'de mücadele edecek olan Hapoel Tel Aviv, Anadolu Efes'in pivotu Daniel Oturu ile anlaştı.



Sportando'da yer alan habere göre; 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncu, Dimitri Itoudis'in çalıştırdığı takımdan 3 yıl için toplamda 7 milyon dolar alacak.



ÜÇ SEZONLUK MAAŞI



Oturu, ilk sezon 2.2 milyon dolar, ikinci sezon 2.3 milyon dolar ve son sezonunda 2.4 milyon dolar kazanacak.



EUROLEAGUE RAKAMLARI



Nijerya asıllı pivot, THY EuroLeague'de oynadığı 38 maçta 8.8 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları yakaladı.



