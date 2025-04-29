Hansi Flick'ten yeni sözleşme yanıtı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan ekibiyle sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına yönelik gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick'ten yeni sözleşme yanıtı!
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29 Nisan 2025 18:05
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, Barcelona ile 2026'da bitecek sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Sanırım gelecek yıl da burada antrenörlük yapacağım. Her zaman söylediğim gibi, gelecek sezonun sonuna kadar süren bir projemiz var. Burada çalışmaktan ve Barcelona'da yaşamaktan çok mutluyum. Ancak şu anda bunları konuşmak için doğru zaman değil, başarabileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Bu, benim durumumdan çok daha önemli. Sözleşme konusunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Barcelona, sezon başında Hansi Flick ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Alman teknik adam yönetiminde İspanya Kral Kupası'nı kazanan Barcelona, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Inter ile karşılaşacak.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, ligde de 76 puanla en yakın takipçisi Real Madrid'in 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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