Hannover'den Galatasaray'ın transferine tepki

Hannover 96, geçtiğimiz sezon ortasında Galatasaray'a sattığı Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açmıştı. Alman kulübü, Galatasaray'ın 18 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Gabriel Sara transferine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hannover'den Galatasaray'ın transferine tepki
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06 Ağustos 2024 16:36
Galatasaray'ın Norwich City'den 18 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Gabriel Sara transferi Almanya'da gündem oldu.

Alman ekibi Hannover, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a sattığı Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açmıştı.

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın Gabriel Sara için 18 milyon euro'luk anlaşma yapması Hannover kulübünü şaşırttı ve kızdırdı.

''İNSAN MERAK EDİYOR''

Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Alman basınına yaptığı açıklamada, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Uzun vadede bunun önlenmesi gerek." dedi.

BORÇ 2.5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Derrick Köhn transferinde Hannover'e 2.5 milyon euro'luk borcu bulunuyor.

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