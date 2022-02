Hamsik'ten dövme sözü ve şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik,"Şampiyon olursak 61 sayısını dövme yaptıracağıma söz veriyorum." dedi.



Kulübün Youtube kanalında bordo-mavili taraftarların sorularını yanıtlayan Hamsik, Trabzonspor'a gelirken şehrin Napoli'ye benzer olduğunun kendisine söylendiğini belirterek, şöyle devam etti:



"İlk olarak Napoli'ye deniziyle güzel yemekleriyle tutkulu taraftarlarıyla güzel stadıyla birçok yönden benzer bir yer olduğunu söylediler ve hepsi de doğru. Şehirler birbirine benziyor ve bu da beni mutlu ediyor. Henüz daha ligin yarısına geldik ama ligdeki gidişatımız hepimizi mutlu ediyor. Hepimiz umuyoruz ki finalde de ligi kazanacağız."



Slovak oyuncu, 'Futbolu Trabzonspor'da bırakmak istiyor musunuz?' şeklindeki bir soruya da, "Şimdi emekliliği düşünmüyorum, burada olmaktan mutluyum ve futbolun tadını çıkarıyorum." yanıtını verdi.



Hamsik, 17 numaralı formayı tercih etmesiyle ilgili olarak ise "Bu formayı tercih etmemin sebebi doğum tarihim, 27.07.1987. Hepsinde ortada bir 7 rakamı var. Ben de bu yüzden 17'yi tercih ettim. Ama eğer sezon sonunda şampiyon olursak 61 sayısını da dövme yaptıracağıma söz veriyorum." şeklinde konuştu.



Saç sitilini beğenip beğenmediği ve yakınlarından tepki alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine de Hamsik, "Bu benim stilim. Gençliğimden beri bu şekilde yapıyorum ve bu benim totemim gibi. Herkes Hamsik'i bu saç tarzıyla tanıyor. Futbol kariyerimi sonlandırdıktan sonra belki başka bir şey bulmam gerekebilir. Fakat şu an için ne olur bilemiyorum." dedi.



Hamsik, gençlere sıkı çalışmalarını tavsiye ederek, "Bence eğer çalışır ve hayalleriniz için mümkün olan her şeyi yaparsanız bunun ödülünü sonunda alırsınız. 34-35 yaşındayım neredeyse ama her zaman öncesinden daha iyi olmak için çalışıyorum. Trabzon taraftarının tutkusunu seviyorum. Futbol için yaşıyorlar. Bu, oyuncular için harika. Sahip olduğunuz bu tutkuyu sahada hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Hamsik, Trabzonspor'da antrenörlük yapmak isteyip istemeyeceği şeklindeki bir soruya da "Bilmiyorum. Elbette çocuklar için olan futbol akademimde antrenör olacağım. 400 genç oyuncusu olan bir futbol akademim var. Onlarla başlayacağım. Daha sonra ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.