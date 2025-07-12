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Filenin Sultanlarının rakibi İtalya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmasında namağlup İtalya ile kozlarını paylaşacak.

calendar 12 Temmuz 2025 09:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanlarının rakibi İtalya!
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2025 Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları bu kez İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin 3. haftasında İtalya ile oynayacağı karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak maçı Sporx'ten de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Turnuvada şu ana kadar 10 maçta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, namağlup lider İtalya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Millilerimiz, taraftarımızın desteğiyle parkede galip gelerek İtalya'nın yenilmezlik serisini bozmayı amaçlıyor.

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