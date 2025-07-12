Filenin Sultanlarının rakibi İtalya!

2025 Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları bu kez İtalya ile karşılaşacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'nin 3. haftasında İtalya ile oynayacağı karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak maçı Sporx'ten de canlı olarak takip edebilirsiniz.



Turnuvada şu ana kadar 10 maçta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları, namağlup lider İtalya karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.



Millilerimiz, taraftarımızın desteğiyle parkede galip gelerek İtalya'nın yenilmezlik serisini bozmayı amaçlıyor.



