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Filenin Sultanları, ikinci mağlubiyetini aldı!

Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.

calendar 11 Temmuz 2025 21:21 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 00:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, ikinci mağlubiyetini aldı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya'ya 3-1 yenildi.

Organizasyondaki 10'uncu maçında 2'nci mağlubiyetini yaşayan milliler, 22 puanda kaldı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü haftanın üçüncü maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.


Öte yandan milli takımın pasörü Elif Şahin, ilk sette yaşadığı bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

Milli takım, daha önce Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantilemişti.

Salon: Omnisport

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Clemence Marthe Eyike (Kamerun)

Çekya: Valkova, Grozer, Koulisiani, Brancuska, Mlejnkova, Jehlarova (Digrinova, Kneiflova, Svobodova, Bukovska, Kolarova, Grabovska, Rejmanova)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Meliha Diken, Aslı Kalaç (Eylül Akarçeşme, Saliha Şahin, Sinead Jack-Kısal, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir)

SETLER

1. SET SKORU: 25 - 22

2. SET SKORU: 25 - 21

3.SET SKORU: 4 - 25

4. SET SKORU: 24 - 20
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