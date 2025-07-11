11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
0-013'
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
0-013'
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
0-029'
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11 Temmuz
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1-1

Drogba'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Didier Drogba sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

calendar 11 Temmuz 2025 21:54
Fotoğraf: AA
Drogba'dan flaş paylaşım!
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Galatasaray'da Victor Osimhen gündemi devam ediyor.

Napoli ve Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ederken Osimhen'in bir sonraki takımının neresi olacağı merak ediliyor.

Bu gündem devam ederken Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından kendisi ve Osimhen'in olduğu bir fotoğrafı paylaşan Drogba, " Kral geri döndü, sonsuza kadar aslan" notunu düştü.

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