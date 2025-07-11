Drogba'dan flaş paylaşım!

Galatasaray'da Victor Osimhen gündemi devam ediyor.
Napoli ve Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ederken Osimhen'in bir sonraki takımının neresi olacağı merak ediliyor.
Bu gündem devam ederken Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba'dan flaş bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından kendisi ve Osimhen'in olduğu bir fotoğrafı paylaşan Drogba, " Kral geri döndü, sonsuza kadar aslan" notunu düştü.
Napoli ve Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ederken Osimhen'in bir sonraki takımının neresi olacağı merak ediliyor.
Bu gündem devam ederken Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba'dan flaş bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından kendisi ve Osimhen'in olduğu bir fotoğrafı paylaşan Drogba, " Kral geri döndü, sonsuza kadar aslan" notunu düştü.
📲Didier Drogba: "Kral Osimhen geri döndü. Sonsuza dek aslan." pic.twitter.com/tXO7Hba0sG
— Sporx (@sporx) July 11, 2025